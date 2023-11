Curious about which NBA players stood out in yesterday's action? We have checked out all the stats, and have collected the top performances for you below.

November 27 Points Leaders

Name Team Opponent Points Reggie Jackson Nuggets Clippers 35 Jerami Grant Trail Blazers Pacers 34 Tyrese Haliburton Pacers Trail Blazers 33 Kyle Kuzma Wizards Pistons 32 Kawhi Leonard Clippers Nuggets 31 Tyrese Maxey 76ers Lakers 31 Joel Embiid 76ers Lakers 30 Cade Cunningham Pistons Wizards 26 Zion Williamson Pelicans Jazz 26 Brandon Ingram Pelicans Jazz 25

November 27 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Ivica Zubac Clippers Nuggets 14 Jalen Duren Pistons Wizards 14 Deandre Ayton Trail Blazers Pacers 13 Jonas Valančiūnas Pelicans Jazz 13 DeAndre Jordan Nuggets Clippers 13 Kyle Kuzma Wizards Pistons 12 Anthony Davis Lakers 76ers 11 Russell Westbrook Clippers Nuggets 11 Joel Embiid 76ers Lakers 11 Omer Yurtseven Jazz Pelicans 10

November 27 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Reggie Jackson Nuggets Clippers 13 Joel Embiid 76ers Lakers 11 Jordan Clarkson Jazz Pelicans 10 Tyrese Haliburton Pacers Trail Blazers 9 Tyrese Maxey 76ers Lakers 8 Kyle Kuzma Wizards Pistons 8 Jaden Ivey Pistons Wizards 7 Malcolm Brogdon Trail Blazers Pacers 7 Talen Horton-Tucker Jazz Pelicans 7 D'Angelo Russell Lakers 76ers 7

November 27 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Jalen Duren Pistons Wizards 5 Daniel Gafford Wizards Pistons 4 Killian Hayes Pistons Wizards 3 Zeke Nnaji Nuggets Clippers 3 Jerami Grant Trail Blazers Pacers 3 Myles Turner Pacers Trail Blazers 2 Walker Kessler Jazz Pelicans 2 Omer Yurtseven Jazz Pelicans 2 Daniel Theis Clippers Nuggets 2 Kawhi Leonard Clippers Nuggets 2

November 27 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Shaedon Sharpe Trail Blazers Pacers 3 Naji Marshall Pelicans Jazz 3 Nicolas Batum 76ers Lakers 3 Aaron Nesmith Pacers Trail Blazers 3 PJ Tucker Clippers Nuggets 2 Reggie Jackson Nuggets Clippers 2 DeAndre Jordan Nuggets Clippers 2 Paul Reed 76ers Lakers 2 Furkan Korkmaz 76ers Lakers 2 Keyonte George Jazz Pelicans 2

November 27 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Tyrese Maxey 76ers Lakers 5 Patrick Beverley 76ers Lakers 4 Marcus Morris 76ers Lakers 4 Taurean Prince Lakers 76ers 3 Collin Sexton Jazz Pelicans 3 Simone Fontecchio Jazz Pelicans 3 Danilo Gallinari Wizards Pistons 3 Keyonte George Jazz Pelicans 3 Julian Strawther Nuggets Clippers 3 Reggie Jackson Nuggets Clippers 3

